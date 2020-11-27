شاهد .. نصائح مستشار رئيس الجمهورية الطبية للجماهير قبل نهائى القرن

جدة - نرمين السيد - وجه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، نصيحة لكل من ينوى مشاهدة مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك. شاهد.. تاج الدين يوجه نصائح مهمة للجماهير قبل نهائى القرن





وخلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، شدد تاج الدين على ضرورة أن يكون هناك مسافة لا تقل عن متر ونصف أو مترين بين كل مشاهد وآخر، مشيرًأ إلى وجوب ارتداء الكمامات والتأكد من خلو كل شخص من أى أعراض تشابه أعراض الإنفلونزا أو كورونا.

كما نصح كل من كان مخالطًا لمصاب بكورونا أن يستشير الطبيب على وجه السرعة حتى ولو لم تظهر عليه أية أعراض، نظرًا لأنه هناك بعض الحالات تتدهور بسرعة وبشكل مفاجئ، وخاصة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة أو مؤثرة على المناعة.

وأوضح أنه على الشخص المصاب بـ كوفيد 19 أن يمكث فى بيته لمدة لا تقل عن 14 يومًا لتجنب نقله العدوى لمن حوله.