بعد توقيع عقد تأسيسها .. 10 معلومات عن أول شركة وطنية مصرية لصناعات السكك الحديدية

وصرح وزير النقل ان التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والاقليمية، مؤكدا على أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر .

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و صندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص، متمثلا في المساهمين ( شركة بورسعيد للتنمية ،شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات لأول مره فى مصر .

1- تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 240 مليون دولار

2- المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية

3- سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع

4- يقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية

5- سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا

6- من المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

7- مجلس الوزراء وافق على المشروع في أكتوبر الماضي

8- يهدف المشروع الى تصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها

9- يهدف أيضًا لـ توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص

10- مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة سعر المنتج النهائي.

وقال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "سامكريت" للاستثمار، أحد المساهمين في تأسيس شركة "نيرك" لـ صناعات السكك الحديدية، إن المشروع يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لـ تصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع، ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها.

وأضاف كريم سامي، أن المشروع يشمل أيضا تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه في المرحلة الأولى إضافةً إلى التكلفة المخططة لـ تنمية الصناعات المغذية خلال عشر السنوات القادمة والتى تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، ومن المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من 2022، كما تساهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.