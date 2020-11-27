3 ديسمبر.. محاكمة رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية

حددت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر محاكمة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام كمال. وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام كمال ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية. وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي. اقرأ أيضا: اعترافات المتهمة بقتل زوجها: خنقته بإيشارب عشان بتاع ستات



واتهم دفاع هيام كمال، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.

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