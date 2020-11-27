إنفوجراف.. أبرز تصريحات السيدة انتصار السيسى مع إسعاد يونس

جدة - نرمين السيد - أجرت الإعلامية إسعاد يونس حوارا خاصا مع السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية على فضائية dmc، مساء الخميس.



جدة - نرمين السيد - أجرت الإعلامية إسعاد يونس حوارا خاصا مع السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية على فضائية dmc، مساء الخميس. وتحدثت حرم السيد رئيس الجمهورية عن أمور كثيرة، تخص الحياة الاجتماعية والسياسية وشؤون المصريين أيضا، لا سيما سيدات مصر.

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