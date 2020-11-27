نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه. أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة ، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت منذ لحظات العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيترك منصبه ويسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في حالة صوت المجمع الانتخابي لصالح الأخير. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: " لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بـ كورونا.. زلزال عنيف فى دمشق.. ترامب يعلن عن شرطه لتسليم السلطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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