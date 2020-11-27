موجز السوشيال: مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا بسبب فيديو ليفاندوفسكي .. والنادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:
النادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن .. اعرف السبب
دشن عدد كبير من جمهور النادي الأهلى هاشتاج التاسعة يا أهلى وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لدعم الفريق قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتي:
- متنسوش الوعد ال وعدتهولناا السنه ال فاتت متنسوش الوقفه دي متخذولنااش أنتوا رجاله وقدهاا كملو وهااتوهاا
#التاسعة_يا_اهلي.
- كلنا ثقة في موسيماني ورجالة الأهلي مش عاوزين غير توفيق ربنا في الهجمات بس #التاسعه_يا_اهلي.
- انا مش طالب من ربنا غير أنه يفرحني بكرا والله مش عايز غير كده.
- العب برجوله موت علي الكوره افريقيا للرجال و انت يا اهلي الاسطوره.
- تسعين دقيقه تسعين دقيقه هتدخلكوا التاريخ حاربوا عالبطوله العبوا برجوله موتوا عالكوره العبوا بروح الفانله الحمرا
افريقيا لأجل الجماهير اللي فضهركم والجماهير اللي كانت فضهركم واستشهدوا.
- يارب احنا اتعشمنا واتعشمنا جامد اوي ودماغي مش قادرة ترسملي غير سيناريوهات كلها فرحة واحتفالات لان احنا والله نستاهلها وانت جابر الخواطر ديما يارب وعندي ثقة كبيرة جدا مش هتكسر بخاطرنا وان شاء الله هنكسبها
#التاسعة_يا_اهلي
- نثق بكم فلا تخذلونا
قاتلوا من اجل اسعادنا.. قاتلوا من اجل اللقب الاغلي.
استعيدوا روح الفانله الحمراء فأنتم اسياد افريقيا #افريقيا_يا_اهلي #الاهلي_فوق_الجميع #التاسعه_يا_اهلي #يلا_يا_اهلي #معاك_يا_اهلي
- في ماتشات الاهلي و الزمالك الواحد ساعتها بيتمني يبقي ولد عشان ينزل يتفرج في القهاوي و حقيقي بتبقي حاجة ممتعة
- #التاسعه_يا_اهلي رساله لكل لعيبه الاهلي وانا واثق انها هتوصل ليكم انا اكتر انسان في الدنيا محتاج الفوز ده امي الله يرحمها اتوفت من 15يوم قبل وفتها كونت بكلمها انا قاعد في مكان بعيد عنها قالت ليه هنتفرج علي الأهلي وهو بيكسب الزمالك فرحوها في قبرها وفرحوا مصر كلها بفوزكم انتم ابطال.
بعد فيديو ليفاندوفسكي ... مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا
- نصيحة ليك يا مصطفى محمد هتجيلك فرص كتيــــــــــرة حاول فيها واحنا فى ضهرك ومش عيب لو ضيعت المهم اننا شايفينك بتحاول وان شاء الله هتسجل او هتصنع
- حضرتك انا عايز انام بس الراجل ده مصمم يعمل عرضية بالمقاس على راس مصطفى محمد
- الزمالك بكرة هيكسب ٣ مثلًا عالرغم ان الاهلي هيبقي منافس تقيل بس مصطفي محمد بقي مهاجم مرعب بصراحة
- ابو جبل وفرجاني وبن شرقي لو فايقين هنخلص الماتش ويسلام لو مصطفي محمد فايق كمان
- #السادسه_يا_زمالك
انا صحيح زمالكاوى صميم لكن انا فى الاخر مصرى ومش مهم مين يكسب المهم اللي يسجل الاول مصطفي محمد وزيزو واوباما وبعد كدا بن شرقي واونجم
تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.
أحمد عيد عبدالملك: ربنا يكرمنا بإذن الله واللاعيبة تعمل اللي عليها
وكتب عبد الملك " ربنا يكرمنا بأذن الله واللاعيبة تعمل الي عليها والباقي علي ربنا.
وأضاف، " أتمني ان لو في اخفاق دي كورة منهدش المعبد احنا بقي عندنا فرقة مخلية سقف طموحاتنا عالي نحافظ عليها وواثق في كرم ربنا انه هيكافأهم علشان هما يستحقو ربنا معانا ويفرحنا
وقال: " جمهور الزمالك يستحق علم النمسا اشوفكو علي خير ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : إن شاء الله ربنا هيعوضنا والبطولة هتكون من نصيبنا بإذن الله رب العالمين.
- الجمهور مش هينام النهارده يا كابتن الله يكون في عونا جميعا #السادسه_يا_زمالك
- احنا وراه في المكسب ولو لا قدر الله غير كدا وراه بردو .... ان شاء الله يكسبوها ويفرحونااا.
محمد رجب يشارك جمهوره بصورة له من مسلسل ضربة معلم .. شاهد
وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : مسلسل حلو اوي يانجم - الفنان الل يستاهل كل خير - ربنا يوفقك .
جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.
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"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا بسبب فيديو ليفاندوفسكي .. والنادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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