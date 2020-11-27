موجز السوشيال: مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا بسبب فيديو ليفاندوفسكي .. والنادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن

تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

أحمد عيد عبدالملك: ربنا يكرمنا بإذن الله واللاعيبة تعمل اللي عليها

نشر احمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .



وكتب عبد الملك " ربنا يكرمنا بأذن الله واللاعيبة تعمل الي عليها والباقي علي ربنا.

وأضاف، " أتمني ان لو في اخفاق دي كورة منهدش المعبد احنا بقي عندنا فرقة مخلية سقف طموحاتنا عالي نحافظ عليها وواثق في كرم ربنا انه هيكافأهم علشان هما يستحقو ربنا معانا ويفرحنا

وقال: " جمهور الزمالك يستحق علم النمسا اشوفكو علي خير ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : إن شاء الله ربنا هيعوضنا والبطولة هتكون من نصيبنا بإذن الله رب العالمين.

- الجمهور مش هينام النهارده يا كابتن الله يكون في عونا جميعا #السادسه_يا_زمالك

- احنا وراه في المكسب ولو لا قدر الله غير كدا وراه بردو .... ان شاء الله يكسبوها ويفرحونااا.

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