انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر والمحافظات الأكثر والأقل إصابة وإجمالي المصابين يسجل 114475 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين والمتعافين، وذلك من خلال تقريرها اليومي، وشهد آخر تقرير نشرته وزارة الصحة المصرية ارتفاعاً قليلاً مقارنة بأعداد اليوم الذي سبقه، وذلك وسط تشديدات من رئاسة الوزراء على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، منعاً لزيادة الإصابات وحدوث انتكاسات أخرى على غرار ما يحدث الآن بدول أوروبية عديدة.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر والمحافظات الأكثر والأقل إصابة

وتأتي تشديدات الحكومة على تطبيق الإجراءات الإحترازية، تزامناً مع تصريحات مستشار الرئيس للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين والتي أشار فيها إلى وجود سلالة جديدة من كورونا شرسة منتشرة في مصر، واصفاً إياها بالشرسة، مضيفاً أنها السبب وراء زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، وأشار إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الإنتشار وطول فترة حضانتها، ولذا قررت الحكومة إحالة غير الملتزمين بالكمامة لـ محكمة أمن الدولة العليا.

ووفق تقرير الصحة عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، فقد أشارت الوزارة إلى تسجيل 67 حالة تعافي جديدة، بانخفاض كبير عن الأمس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي حتى اليوم إلى 102268 حالة، مع تأكيد الصحة على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل الصحي.

كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 368 حالة جديدة بزيادة 3 حالات عن أمس، لترتفع الإصابات حتى الآن إلى 114475 حالة، ووفق بيان الصحة فقد تم تسجيل 11 حالة وفاه جديدة اليوم ووصول إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6585 حالة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت أن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا الآن هي القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية، وسوهاج، وأسوان متوسطة الإصابات، أما المحافظات الأقل إصابة فهي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.