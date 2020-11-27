التنمية المحلية: تطوير 30 مجزرا فى 18 محافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية،





وأوضح بيان صحفى لوزارة التنمية المحلية، أنه من المخطط الانتهاء من 30 مجزرا فى 18 محافظة، وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021، فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالى 1.2 مليار جنيه وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع فى تلك المجازر حوالى 56 %، وتصل طاقة الذبيح بها سنويا حوالى 375 ألف رأس.

وأكد شعراوى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر القادم أن يتم الانتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالى 31.3 مليون جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنوى، ولقانة فى محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه والذى سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35 ألف نسمة وبطاقة ذبيح 2634 رأس سنوى.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى ، مشدداً على أهمية الالتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتى ستنتهى وفقاً للمخطط فى يونيو 2021 القادم وكذا مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر.