طالب كويتي يوجه رسالة للمصريين

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بسياسة الكويت «الرشيدة والرصينة» في مواجهة التحديات التي تجابه الأمة العربية، مؤكدا «ارتباط» أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأوضح الناطق، أن رسالة الأمير تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات.

ونوه بأن الرسالة اكدت حرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا «خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الاقليمي».

وأوضح أن الرئيس المصري طلب من جانبه نقل تحياته إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة.

وأكد الرئيس السيسي الحرص على تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤيتي التنمية المستدامة (مصر 2030 (و(الكويت 2035» (مما يوفر مساحة اضافية للتعاون بين البلدين».

وذكر الناطق أن وزير الخارجية الكويتي أكد أن مصر دائما ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الاقليمي «خاصة لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها»، معربا عن التقدير لدور مصر «التاريخي» تجاه الكويت.

وأشار وزير الخارجية في هذا السياق الى الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنبا الى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وثمن وزير الخارجية دور مصر المحوري بالمنطقة «باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي» مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.