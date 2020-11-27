بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزيرة الثقافة تفتتح سينما ومسرح مدينة السادات

يفتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، سينما ومسرح مدينة السادات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم غدا افتتاح مبنى سينما ومسرح بالمنطقة الثانية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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وأضاف مدير مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، أن المبنى تم عمل إحلال وتجديد له لأنه كان مقام قبل ثورة 25 يناير 2011، والمكان عبارة على مساحة 6000 متر على 2000 متر عبارة عن طابقين مبنى مسرح وسينما، ومبنى مكاتب إدارية وغرفة إسقاط، وقاعة خدمية، بالإضافة إلى 4000 متر كخدمة لوجستية للمكان حدائق وموقف وذلك بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه.

وأكد أن الهدف من بناء تلك المبانى كالمسارح لنشر الأعمال الثقافية والسينما لنشر الأعمال السينمائية، وذلك لمحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن كافة الدول تقوم بإنتاج أعمال سينمائية وفكرية لمواجهة الإرهاب ومن يقفون خلفه، لأننا فى حرب حقيقية تستحق منا أن نواجهها بكافة الأسلحة المتاحة، حتى تكون المواجهة متكافئة، وتأتى الصورة السينمائية دائماً فى المقدمة باعتبارها قوة ناعمة مهمة فى هذه المواجهة.