مصر للطيران: 53 رحلة دولية وداخلية لنقل 5 آلاف راكب

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 53 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوى، التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوانزو، بغداد، جدة، الدمام، كازابلانكا، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، كوبنهاجن، أمستردام، روما، نيويورك، أثينا، چوبا، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، نيروبي، أديس أبابا، اربيل ، بالإضافة إلى تنظيم 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكبا.

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وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران، والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.