رفع 98 طن قمامة بوادى النطرون فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون محافظة البحيرة برئاسة كامل غطاس حملات مكثفة للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات هشام آمنة محافظ البحيرة للوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية فى شتى القطاعات.





ووفقا لبيان محافظة البحيرة اليوم الخميس أسفرت الحملات عن الآتى: رفع 98 طن قمامة ومخلفات وتراكمات صلبة. متابعة أعمال لجنة التقنين على أراضى أملاك الدولة. متابعة أعمال تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء. متابعة أعمال تطهير وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون.

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