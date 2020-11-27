صور.. الأرصاد: استمرار تساقط الأمطار على السواحل الشمالية لليوم الثالث

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لليوم الثالث على التوالى يستمر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية بأكملها تتقدم خلال الساعات المقبلة لتشمل محافظات الدلتا قد تصل إلى القاهرة.





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