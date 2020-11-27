صور.. وزارة الشباب ويونيسف تحتفلان باليوم العالمى للطفل 2020

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حضر الاحتفال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجيرمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبمشاركة العديد من الشخصيات الرياضية.
ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة اليوم، أشاد الدكتور أشرف صبحى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشوارى لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصه للفتيات وخصوصا فتيات الصعيد ممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرا أنه تم الاتفاق على التعاون مع منظمة يونسيف فى وضع استراتيجيه برامج التنمية الرياضية.
وقال جيرمى هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر: "بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للطفل، نلتقى معا لكى نجدد التزامنا بالعمل من أجل النهوض بحقوق الأطفال وحمايتها، وأنه أمر بالغ الأهمية لليونيسف أن تدعم حق الأطفال والشباب فى الحياة والبقاء والنمو، وأن تعمل على تمكينهم، وتشجيع مشاركتهم".
وتشارك وزير الشباب والرياضة، وممثل اليونيسف فى مصر الحديث مع الأطفال المشاركين بالاحتفالية والاستماع إليهم، وإرسال رسالة واضحة أن الوصول إلى الرياضة بجميع أشكالها هو حقٌ لكل طفل.
كما شهد الاحتفال مشاركة الأطفال فى الأنشطة المختلفة والألعاب الترفيهية والرياضية، بتواجد مجموعة الأطفال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وعدد من الأطفال أبناء الأسر الوافدة إلى مصر.
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