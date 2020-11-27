صور.. نبيلة مكرم ومختارجمعة يشاركان فى ندوة الهجرة غير الشرعية بدمياط اليوم

جدة - نرمين السيد - وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مقر ديوان محافظة دمياط إذ تستقبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزيرة الهجرة فى إطار تنفيذ حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





ويشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم يشهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمرانى برأس البر، ويلقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.

كما يتم أيضًا افتتاح مسجدى الصفا والرحمة برأس البر، وجميعهم مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف فى توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها فى إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

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