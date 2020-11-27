"الوطنية للإعلام" تبث اليوم مباراة نهائى أبطال أفريقيا على قناة أون تايم سبورت

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفنى والتقنى من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة. وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عبر التليفزيون المصرى من خلال بث المباراة أرضيا على قناة تايم سبورتس. وأكد حسين زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضى الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادى ومتوازن وإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضى لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية، مختتما البيان بقوله: "تبث المباراة أرضيا على قناة أون تايم سبورت فى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة".

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