الأرصاد: طقس الغد معتدل في القاهرة وأمطار على 11 منطقة بالسواحل.. والعظمى 20

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على البلاد، غدا السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة شمالا.
ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية نهارا بارد ليلا يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقي الطقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعلى شمال الصعيد يبقى الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار هناك.
وتأتي توزيعة الأمطار، غدا، على المناطق التالية:
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم).
- السواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصفرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 18، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت استمرار سقوط الأمطار على البلاد، حتى نهاية الأسبوع القادم وتحديدًا يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، على عدة مناطق بالجمهورية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة والرمال.، وتنعدم فرص الأمطار يومي الاحد والأثنين القادمين، على أن تعود مجددا الثلاثاء والأربعاء القادمين على عدة مناطق مختلفة بالجمهورية.
يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم)-
- الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم).
- السواحل الشمالية الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).
وناشد هيئة الأرصاد الجوية، كافة المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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