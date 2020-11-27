من بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 1187 شابًا بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1187 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل ، فضلًا عن استخراج 2822 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة مهنة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغري ، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحي المبارك لـ 4249 عاملًا من المسجلين بإجمالى 2 مليون و 124 ألفًا و 500 جنيه .
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي ، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير القوى العاملة قد أعلن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، بتحرير 237 محضرا، وغلق 51 منشأة مخالفة لقانون العمل، وتعيين 6435 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1607 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .
ولفت مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريرا للوزير- عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، إلى أن المديرية قامت باستخراج 1951 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال العمالة غير المنتظمة تم صرف منحًا للعمالة المسجلة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيا، بواقع 53 منحة مولود، و 15 منحة زواج، و 13 منحة وفاة، ورعاية صحية لـ 4 حالات أخرى، وعمل شهادات "أمان" لـ 142 عاملا، وصرف منحتي عيد العمال وعيد الفطر المبارك للمسجلين ليصل إجمالي ما تم صرفه 4 ملايين و 333 ألف جنيه .
وأوضح أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 507 منشأت، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 51 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1188 منشأة، وأسفر عن تحرير 254 محضرًا مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لافتا إلى أنه في مجال عمل الأطفال قامت المديرية بالتفتيش على 402 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر التفتيش عن تحرير 12 محضرًا للمنشآت المخالفة.
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