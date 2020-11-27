وزير القوى العاملة يتابع مستحقات وعودة جثمان مدرس مصري توفي بالسعودية

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المدرس المصري محمد شعبان حسان البالغ من العمر 35 عاما، وذلك بمجرد علمه بالوفاة، فضلا عن متابعة إجراءات نقل جثمانه لمسقط رأسه بدمياط بالتنسيق مع القنصلية ، ومتابعة مستحقاته المالية.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لخال المتوفي المتواجد معه بالدمام، وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي أشار فيه أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض، إلي أنه تم التواصل مع إدارة المدرسة وتبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وهو ما زال علي رأس العمل .

ولفت الملحق العمالي، إلي أن المواطن المصري محمد شعبان حسان الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل معلم حاسب آلي بمدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، قد وافته المنية يوم 25 نوفمبر الجاري في أثناء آداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد ، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالي أنه تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلي مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وقد تم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة بالرياض وجاري اتخاذ إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، وتم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوي العاملة محمد سعفان والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة ، ولدي هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته في أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.