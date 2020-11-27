نشاط الرئيس والقمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر الصباح، ولقاء سيادته مع وزير دفاع جمهورية العراق الفريق جمعة عناد سعدون، والقمة المرتقبة مساء اليوم بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وعددًا من أخبار الشأن لمحلي.

ففي صفحتها الأول، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين مصر والكويت على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والكويت ٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء استقبال الرئيس السيسي،أمس، الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن وزير الخارجية الكويتي سلم الرئيس السيسي رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والكويت ٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.

وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسي، أكد حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق .

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد السيسي، الفريق جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلًا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

من جانبه ؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجًا ملهمًا يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

كما نقل إلى الرئيس تحيات شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا على تقدير العراق حكومةً وشعبًا للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تخصيص أراض مملوكة للدولة لأغراض التنمية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتخصيص مساحة "20 و23" فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بزوال صفة النفع العام عن قطعتي أرض ناحية محافظة الإسكندرية، وقرارا أخر بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بني سويف على الطريق الشرقي بني سويف المنيا لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، كما أصدر قرارا بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب أبو ساعد مركز الصف - محافظة الجيزة الصالح القوات المسلحة.

وأصدر الرئيس السيسي قرارا بالموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر والصندوق لعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا بتوفير الاحتياجات العاجلة في مصر والموقع بتاريخ 24 مارس 2020.

وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "فرصة التحسين في الثانوية العامة في أغسطس" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه ستتاح لطلاب الثانوية العامة العالم الحالي فرصتان للامتحان، الأولى في شهر يونيو والثانية في أغسطس.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب سيحصل على الدرجات الأعلى في كل مادة في خلال الفرصتين، كما ستكون الامتحانات إلكترونية في الحالتين، مشددة على أن هناك فروقا كثيرة في الثانوية العامة التقليدية التي انتهت العام الماضي، والثانوية العانة النظام الجديد.

كما تناولت صحف القاهرة القمة المرتقبة في التاسعة مساء اليوم بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فوز أي من الفريقين بكأس البطولة سيكون مختلفا تماما عن أي من المرات السابقة التي فاز فيها كل منهما باللقب، فالزمالك أحرز اللقب 5 مرات، بينما الأهلي في جعبته 8 ألقاب .. مشيرة إلى أن هذه ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها أي منهما باللقب على حساب الآخر في نهائي الظفر بـ"الأميرة السمراء.

وعن حالة الطقس، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد أكدت استمرار تأثير المنخفض الجوي على جميع أنحاء الجمهورية، الذي بدأ أمس الأول وتسبب في هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم وغدا لسقوط الأمطار على أماكن متفرقة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وسيبدأ التحسن من بعد غد.

وتحت عنوان "وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة تطوير الشركة الهندسية للسيارات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عقد، الخميس، اجتماعًا لاستعراض خطة تطوير الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضافت الصحيفة أن الخطة التي عرضها المهندس وفاء فايز توفيلس، العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، شملت مراحل تصنيع الأتوبيسات بأحجام متنوعة، خاصة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لبرنامج زمني للخطوات التنفيذية حتى نهاية 2021، والذي يشمل تحديث بعض الوحدات بمختلف عنابر الشركة، إلى جانب تطوير نظم البحوث.

كما شملت الخطة عرض ما تم من إصلاحات وعمليات إحلال وتجديد حتى الآن، وتأثيرها المتوقع على تطوير الإنتاجية، فضلًا عن جهود الإدارة بالتنسيق مع الشركة القابضة في فتح قنوات اتصال بالشركات العالمية لبحث أوجه التعاون في إطار خطة تصنيع الأتوبيسات وتعظيم نسبة المكون المحلي.

وأشار العرض إلى الموقف الحالي لتصنيع عدد من الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بأطوال من 8 إلى 12 مترًا بالشركة الهندسية كنموذج للتوسع في هذا المجال، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من 2021.

وتحت عنوان "استمرار مبادرات الرئيس الصحية مع جهود مواجهة "كورونا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة أكدت استمرار فعاليات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها مع جهود مكافحة الموجة الثانية من فيروس "كورونا" .. مشيرة إلى أن ذلك يأتي نفيا لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة.

وأضافت الصحيفة، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء .. مشيرة إلى استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة للمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، وشددت على الدور الحيوي لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.