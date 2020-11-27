أرقام تهمك قبل ساعات من انطلاق النهائي .. تفوق كاسح للأهلي على حساب الزمالك

تنتظر جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي، مواجهة، من أشرس المواجهات على مدار التاريخ في كلاسيكو أفريقي مصري خالص، يجمع بين الاهلي صاحب الرقم القياسي ب 8 ألقاب لدوري الأبطال، أخرهم كان عام 2013، والزمالك العائد للتهائيات الأأفريقية من بعيد ب 5 ألقاب أفريقية أخرهم عام 2002.

ولم تبدأ المنافسات الأفريقية من فترة بعيدة، حيث بالرغم من بداية البطولات الأفريقية في ستينات القرن الماضي، إلا أن أول مواجهة جمعت بين القطبين كانت عام 2005، ولسوء حظ الزمالك فكانت مواجهة فريق الأهلي في تلك الحقبة كان يعني الهزيمة بشكل كبير، في ظل تواجد الجيل الذهبي للشياطين الحمر.

2005

في نصف نهائي البطولة موسم 2004-2005، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالفوز ذهابًا 2-1، وإيابا 2-0.

2008

تواجه الأهلي والزمالك في دور الثمانية، أثناء فترة خوض ربع النهائي بنظام المجموعات، ولعب الفريقان في المجموعة الأولى، وحصد الأهلي 4 نقاط، بالفوز في المباراة الأولى 2-1، والتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.

2012

تكررت المواجهة في دور المجموعات، وتحديدًا لحساب المجموعة الثانية، وجمع الأهلي أيضًا 4 نقاط، بالفوز 1-0 والتعادل 1-1.

2013

كانت آخر مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، لحساب المجموعة الأولى، وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى بنتيجة 1-1، وفاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-2.

المثير والغريب في الأمر أن السنوات التي واجه فيها الأهلي نادي الزمالك في البطولة الأفريقية كان الفوز بالبطولة لصالح الأهلي، مع اختلاف أنها المرة الأولى التي يتواجه الفريقين فيها في النهائي.

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وتقام المباراة اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

