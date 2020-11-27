التشكيل المتوقع للأهلي في "نهائي القرن" اليوم

تقام اليوم واحدة من أهم المباريات في تاريخ القارة السمراء وهي الأولى من نوعها، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ.

ويدخل المخضرم بيتسو موسيماني بأفكار عديدة، لفك دفاع الزمالك المنظم، خاصةً وأنه سبق وأن واجه الزمالك في مثل تلك الظروف، وهو الأمر الذي يعطيه الأفضلية على نظيره جايمي باتشيكو.

ويفكر بيتسو اليوم في كيفية تعويض الغيابات، بالأمر الذ يجعله يستغل غيابات الزمالك، والتي أبرزها عبدالله جمعة الظهير الأيسر، لعدم وجود بديل صريح له في ذلك المركز.

لذلك من المتوقع أن يبدأ موسيماني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – جونيور أجاي – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورت" المشفرة عبر قناتيها bein sports7 و bein sports1، بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي، ولكن ثمة قناة مفتوحة ستذيع المباراة.

كما أعلنت هيئة التلفزيون المصري عن أن قناة "أون تايم سبورت" الأرضية ستذيع المباراة على الهواء مباشرةً بتعليق الكابتن مدحت شلبي.

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وتقام المباراة اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

