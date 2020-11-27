تعرف على كيفية تشغيل أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لنهائي القرن

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك على أحر من الجمر، نظرا لأهمية المباراة الفنية والتاريخية كونها أول مباراة نهائي أفريقي في التاريخ تجمع بين قطبي الكرة المصرية.

وأعلنت هيئة التلفزيون المصري، عن إذاعة قناة "أون تام سبورت" الأرضية للمباراة غدا، المر الذي أثار عدت تساؤلات عن كيفية تشغيل تلك القناة لمشاهدة المباراة مجانا.

الطريقة الأولى تتمثل في الطريقة التقليدية وهي توصيل التلفاز بإريال وهو الأمر الذي سنتج صورة ضعيفة جدا.

الطريقة الثانية لالتقاط صورة بجودة عالية هو من خلال تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال ويدخل في هذا الجهاز وصلة الأريال ويخرج منه وصلة كابل HD، وفي حال امتلاكك لشاشة "LCD" أو LED"" يجب تحويل "ATV" إلى "DTV" وتوصيله بالأريال والبحث عن "UHF ANTENNA".

كما تذاع المباراة أيضا علبر قنوات "بي إن سبورت" المشفرة من خلال قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 7، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

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ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

