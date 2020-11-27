أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-11-2020، ارتفعت الأسعار بقيمة جنيه واحد في كل جرام، تزمنًا مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا.
تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 676 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 789 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.
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لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 902 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6312 جنيهًا، أوقية الذهب 1809 دولار.
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