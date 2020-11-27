أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27-11-2020، تراجعت عدد من أسعار الخضروات ومن بينها الطماطم لتنخفض بقيمة جنيهين في الكيلو، وذلك بعدم شهدت ارتفاعًا غير متوقع على مدار الفترة الماضية.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27-11-2020



تراوحت أسعار الطماطم بين 10 إلى 12 جنيهًا، والبصل الأحمر 6.5 إلى 8 والبصل الأبيض 6 جنيهات إلى 8، الثوم 40 والخيار 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه ، البسلة 10 جنيهات والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلى 6 ، والبطاطس 4 ، الفلفل الرومي 5 جنيهات.

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بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليسجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الجوافة 7 جنيهًا.