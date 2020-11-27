تحيا مصر يكشف حقيقة فرض حظر التجوال اليوم بسبب مباراة الأهلي والزمالك

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العديد من الأنباء التي تشير إلى فرض حظر التجوال اليوم الجمعة، تزمنًا مع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا.

نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، ما تردد عن فرض حظر تجوال اليوم الجمعة تزامنا مع مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت ترددت في الأيام الماضية، أنباء عن احتمالية فرض حظر تجوال اليوم الجمعة بسبب الشحن الجماهيري بين مشجعي الفريقين، وكذلك تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأكد نادر سعد خلال تصريحات تليفزيونية، أن فرض حظر تجوال خبر غير صحيح، ومجلس الوزراء غير مسئول عنه.

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الجدير بالذكر، أن يصطدم الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة لأول مرة في التاريخ على ستاد القاهرة الدولي.