صور.. محافظ أسوان يتابع توزيع مساعدات قافلة تحيا مصر للأسر الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، آلية توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا والتى شملتها القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى.





وشدد محافظ أسوان على تطبيق أعلى معايير الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها والتى تأتى فى إطار أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية برعاية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نتشارك .. علشان بكره"، موجها بالبدء فى توزيع هذه المساعدات بعد انتهاء فاعليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب إذ تم التوزيع بجميع أنحاء المحافظة وخصوصا فى القرى والمناطق النائية البعيدة وذلك وفقا للتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والمؤسسات الخيرية الكبرى والجمعيات الأهلية بعد حصر دقيق للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان بأنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان جار توزيع المساعدات الغذائية بدءا من يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالى لضمان عدم استخدامها فى أى دعاية انتخابية أو مصالح خاصة، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم فى إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا، مؤكدا أنه جار توزيع المساعدات من خلال مؤسسات وجمعيات "مصر الخير، الأورمان، وقبس من نور" بالتنسيق والتعاون مع 63 جمعية أهلية وكنيسة موزعيين على جميع مراكز ومدن المحافظة طبقاً لكشوف الحصر للأسر الأكثر إحتياجاً بأجمالى 5 ألاف و 885 شنطة دواجن، وأيضا 2500 شنطة وجبات غذائية، بالإضافة إلى 5 ألاف و500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء آمن".

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