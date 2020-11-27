جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1187 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 2822 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.





وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالى 14 ألف جنيه، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 4249 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2 مليون و124 ألفاً و 500 جنيه. وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى، أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين 1187 شابا بينهم 6 من أصحاب الهمم فى البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.