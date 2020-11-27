نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة الثقافة تشهد احتفال عيد تجليس البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، الاحتفال بالعيد الثامن لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبرعاية وحضور قداسة البابا.





ووفقا لبيان وزارة الثقافة اليوم الجمعة، شهدت الوزيرة العرض الخاص الأول للفيلم التسجيلى عن المكتبة البابوية المركزية والذى نظمه المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، وبحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أسامة هيكل وزير الإعلام، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا ولفيف من أصحاب النيافة الأباء الأساقفة، وعدد من السفراء وممثلى الدول والوزراء السابقين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والآدباء والمفكرين والشخصيات العامة.



وقدمت وزيرة الثقافة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسته على كرسى مارمرقس، مشيدة بافتتاح المكتبة البابوية المركزية والتى تعد ألاكبر بالكنيسة القبطية على مستوى العالم، مشيرة إلى أهمية ما تضمه من مخطوطات وعناوين نادرة، واكدت ان المكتبات عاملا هاما فى الحفاظ على المعارف الإنسانية واحد ادوات صون التراث الحضارى للأمم والشعوب، وثمنت دور المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للمساهمة فى نشر التنوير ودعم وتعزيز قيم الانتماء.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته لما تضمنه هذا الفيلم التسجيلى من معلومات قيمة عن المكتبة البابوية المركزية مشيدًا بالتقنية العالية والمجهود الكبير المبذول فيه، وشكر قداسته نيافة الأنبا إرميا والقائمين على الفيلم التسجيلى من قناه MESAT، مشيرا إلى أن المكتبة قامت على تبرعات الكنائس والأديرة والإيبارشيات فى مصر والخارج، كما قدم الكثير من الأقباط العديد من الكتب القديمة والجديدة كما أهدى عددا من شبابنا خارج مصر المكتبة بكتب وموسوعات بلغات متنوعة، وكذلك أهدى بعض الأحبار الأجلاء أجهزة تساعد فى أعمال المكتبة مثل smart video projectors laptops and scanners وتم الاستعانة بخبرات الأديرة فى إدارة المكتبات مثل دير البراموس، أبو مقار ومارمينا بمريوط. واضاف انه سيتم تكوين مجلس للأمناء ومجلس إدارة المكتبة تحت رئاسته حتى تقوم بأداء مهامها بأفضل صورة، كما أكد البابا على أن دور المكتبة فى خدمة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والدراسية خاصة الحقبة القبطية كونها جزءًا أصيلًا من مكونات وطننا الحبيب مصر.



ثم جاءت كلمة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والتى بدأها بتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسته على كرسى مارمرقس وكذا بالعرض الخاص الأول للفيلم التسجيلى عن المكتبة البابوية المركزية والتى تم افتتحها فى يوم 19 نوفمبر 2019 بحضور المجمع المقدس.

وقال الأنبا إرميا إن المكتبات هى حلقة الوصل فى نقل التراث الثقافى إلى المجتمع، وهو ما سعى له الملوك والامراء فى البداية للحفاظ على الكتب وكانت البدايات الأولى للمكتبات فى مصر القديمة، واستمر هذا الاهتمام على مر العصور إذ كان من أهمها "مكتبة الإسكندرية القديمة"، ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية التى أنشأها القديس مارمرقس الرسول سنة 68م، فضلًا عن عن وجود العديد من الآباء البطاركة الذين أهتموا بشكل كبير بالحفاظ على التراث ومن بينهم غبطة البطريرك يوساب الثانى البطريرك 115 والذى قام بافتتاح دار الكتب القبطية التى سميت بـ "المكتبة اليوسابية"، وكذلك غبطة لبطريرك البابا كيرلس الرابع "ابو الاصلاح" الذى أنشأ المدرسة القبطية الكبرى، وقام بإدخال أول مطبعة طبع فيها جملة كتب كنسية، وهكذا صار البابا شنوده الثالث بالاهتمام بالمكتبات والاكليريكيات فقد افتتح "المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى" فى نوفمبر 2008، و"مكتبة مارمرقس العامة " بالمركز فى يناير 2010، ونأتى لقداسة البابا تواضروس الثانى والذى أبدى اهتمام كبير بالثقافة والعلم والتعليم والتطوير فقد افتتح قداسته فى نوفمبر 2014 المكتبة الإلكترونية بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى وفى نفس اليوم افتتح قداسته مركز التعليم عن بُعد، وكذلك قام قداسته بافتتاح المكتبة البابوية المركزية فى نوفمبر 2019 واليوم نشاهد عرض الفيلم التسجيلى الأول لافتتاحها بمباركة وحضور قداسة البابا تواضروس راعى الثقافة والعلم.



وتم عرض الفيلم التسجيلى الخاص بالمكتبة البابوية المركزية والذى أنتجته قناة MESAT.

وخلال الحفل قدم قداسة البابا تواضروس الثانى وبرفقته الأنبا إرميا بتقديم درع المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ونائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عنانى وزير الاثار والسياحة، وأسامة هيكل وزير الإعلام، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، كما تم تكريم القائمين على الفيلم التسجيلى.

وكان الحفل قد بدأ بفقرة فنية مقدمة من المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى وقناة مى سات لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسته على كرسى مارمرقس.

وبنهاية الاحتفالية قدم نيافة الأنبا إرميا بتقديم عدد من الهدايا لقداسة البابا بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسته وكذا للمكتبة البابوية المركزية تضمنت مجموعة متميزة من المخطوطات باللغتين القبطية والعربية فى شتى المعارف المسيحية والقبطية، جمعت من مختلف متاحف العالم ومكتباته، محولة من صيغة المصغرات الفيلمية إلى الصيغة الرقمية مكونة من 16 أسطوانة مدمجة محتوية على 360 مخطوطا أو اجزاء من مخطوطات وهى تقع فى 63621 لقطة بما فيها اللقطات الارشادية، بما يعادل 127242 صفحة مخطوط، وكذا مؤلفات نيافة الأنبا إرميا وكل إنتاج المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى ولوحة زيتية مرسومة باليد لقداسة البابا تواضروس الثانى.