إبراهيم نور الدين حكما رابعا فى مباراة الزمالك والأهلى بنهائى أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع فى مباراة نهائى القرن الأفريقى التى تجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، وأخطر الاتحاد الأفريقى، مسئولو اتحاد الكرة باختيار الدولي نور الدين وتم إخطاره بالتواجد في الملعب. وسبق لإبراهيم نور الدين الحكم الدولي إدارة قمة الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام اليوم على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الاهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي .

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال :

- ولد مصطفى غربال في 1985 ويبلغ من العمر 35 عاما - بدأ مسيرته مع التحكيم عام يونيو 2011 - دخل القائمة الدولية 2014 - يعمل فنى تكنولوجيا الاسنان - عائد من الإصابة بفيروس كورونا حيث تعافى خلال الأيام الماضية - أدار مباراة واحدة للأهلى في دورى الابطال عام 2018 وفاز الأحمر - أدار مباراة للزمالك في دورى الابطال عام 2014 وانتهت بالتعادل السلبى - تولى إدارة مباراة المصرى والهلال السودانى عام 2018 بالكونفدرالية وانتهت بهدف لكل فريق - ظهر حكما للفار في لقاء الاهلى و الوداد في نصف نهائي النسخة الحالية وفاز الأحمر - تولى مباراة الزمالك و الرجاء حكما للفار و فاز الأبيض - تواجد ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر .

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