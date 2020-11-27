غدا.. اجتماع مجلس المحامين لمناقشة دمج النقابات الفرعية

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعه الدورى ظهر غد السبت برئاسة النقيب رجائى عطية لمناقشة ملفات هامة.

وحول جدول الأعمال أوضح حسين الجمال الأمين العام للنقابة، أن الاجتماع سينظر في جدول الأعمال الآتي: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ، والنظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة.

وأضاف الجمال أن الاجتماع سينظر أيضا في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

من جانب آخر قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إرجاء اجتماع هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، من غد السبت إلى الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة، وذلك بسبب عقد اجتماع المجلس يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وكان قد أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بأنه سيتولى إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، كما نقل الأستاذ عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

ونص القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة ، يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة ، و نقل الأستاذ عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها ، و يعمل بهذا القرار من تاريخه.