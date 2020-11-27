مرتضى منصور يرد على اللجنة الأوليمبية بعد قرار منعه من حضور نهائي إفريقيا: باطل وليس من اختصاصها

رد مرتضى منصور، الرئيس المعزول لنادي الزمالك، على اللجنة الأوليمبية بعد قرار منعه من حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كلًا من النادي الأهلي والزمالك.

علق مرتضى، قائلًا: "هناك حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بأن من حق وزير الشباب والرياضة الإشراف على قرارات اللجنة الأولمبية، وأن قرار اللجنة الأوليمبية بعزل مرتضى منصور ومنعه من حضور المباريات أو التوقيع قرار باطل وليس من سلطتها".

وتابع الرئيس المعزول لنادي الزمالك: "اللجنة الاوليمبية هيئة رياضية مثل الأندية، ولا يجوز هيئة أن تُعاقب هيئة وليست سلطة تلقي بلاغات إذا أراد أن يشكيني أحد".

وأشار، إلى أن مباراة اليوم ليس نهاية الكون، وشرف لمصر أن يكون فريقين مصريين في النهائي، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في مباراة السوبر المصري في أبوظبي الموسم الماضي.

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ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.