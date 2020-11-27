هاني شاكر وأحمد سعد..من يا بخته لـ كوميكس على السوشيال ميديا "فيديو"

تصدر اسم أمير الغناء العربي بجانب المطرب أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب وصلة الضحك التي حدثت بينهما عقب طرح الديو الجديد الذي يحمل اسم "يا بخته". استمر الحديث عن الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية، ليس فقط بسبب انتظار جمهور الفنانين لأول دويتو يجمعهما، ومن ثم جمع كلًا من هاني شاكر وأحمد سعد لقاء خاص لتضج به منصات السوشيال ميديا.

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالقاء المضحك، الذي لن يستطيع فيه هاني شاكر وأحمد سعد أن يتمالكان أنفسهما وظلا يضحكان على كل جملة يقولنها، ما جعل هذا الفيديو الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت الكثير من "الكوميكس" عليه.



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الجدير بالذكر، أن أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى وإشراف تامر عبد المنعم. انتشر مقطع الفيديو الخاص بالقاء المضحك، الذي لن يستطيع فيه هاني شاكر وأحمد سعد أن يتمالكان أنفسهما وظلا يضحكان على كل جملة يقولنها، ما جعل هذا الفيديو الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت الكثير من "الكوميكس" عليه.الجدير بالذكر، أن أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى وإشراف تامر عبد المنعم.

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