صور.. وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية لميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الجمعة دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالى 13 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر، وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد وقعتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.





وأكد كامل الوزير وزير النقل أن العربات الـ13 التى وصلت درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 151 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وأوضح كامل الوزير أن العربات الجديدة التى تصل تدخل الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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