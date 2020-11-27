صور.. محافظ دمياط ووزيرا الأوقاف والهجرة يفتتحون 3 مساجد

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة رأس البر، لافتتاح ثلاث مساجد بمناطق مختلفة بها بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.





استهل المشاركون، بافتتاح مسجد الصفا بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة والذى تم تنفيذ جميع الأعمال به بالجهود الذاتية بمساحة إجمالية 450 م2 وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما قاموا بافتتاح مسجد النخيل بشارع شاطئ النخيل الذى تم إنشاؤه حديثًا بمشاركة المجتمع المدنى بتكلفة 11 مليون جنيه، إذ يقع المسجد على مساحة 1000 م2. وفى ختام الزيارة، افتتحت المحافظ ووزيرا الأوقاف والهجرة مسجد الرحمة بالسوق الكبيرة والذى تم نقل شعائر خطبة صلاة الجمعة من ساحته عبر الهواء مباشرة بشاشة التليفزيون المصرى. وألقى الخطبة الدكتور مختار جمعة والتى جاءت تحت عنوان: "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس". هذا ويتكون المسجد من صحن على مساحة 900 م2 ودور علوى وسندرة على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه بالمشاركة بين وزارة الأوقاف والمجتمع المدنى بقيمة 3 مليون جنيه تنفيذ المأذنتين من قبل وزارة الأوقاف و 4.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية.

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