‏‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي يتصدر تويتر.. محترمة وبسيطة وزوجة ابن الأصول

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ‏‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي بعد عرض لقائها أمس مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي المتواضعة المحترمة الراقية وزوجة إبن الأصول" و "‏كنت متمنية الحلقة ما تخلصش أد ما كانت حلقة حلوة و بسيطة و كلام سيادتها يدخل القلب علي طول. السيدة إنتصار السيسي السيدة المحترمة البسيطة البشوشة المكافحة الموجودة في كل بيت مصري أصيل. إنها حقا عائلة محترمة جدا. فعلا الطيبون للطيبات ‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي ".

وقال آخرون" ‏‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي حدثني كي أعرفك: "تحدثت السيدة حرم رئيس الجمهورية فعلمنا أنها عائلة محترمة عائلة مثل باقي العائلات المصرية تحدثت بدون تكلف ولا تصنع كأنها تتحدث بلسان جميع السيدات المصريات انتم شرف للجميع المصريين ربنا يحفظكم ويحفظ مصرنا الغالية " و" ‏ملامح مصرية وكلمات عفوية كلها تواضع وطيبة ‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي ".

وكشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.

وأضافت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي": الرئيس كان حاطط هدف أمامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".

وتابعت انتصار السيسي: "سافرنا إنجلترا عام 1991 وسافرنا عندما كان ملحقا عسكريا في السعودية ثم سافرنا إلى أمريكا وكانت هذه المراحل جميلة وناجحة في مشواره المهني، والرئيس كان مجتهدا ويذاكر بطريقة معينة".

وقالت انتصار السيسي: "شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".

وأضافت انتصار السيسي: اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".