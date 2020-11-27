‏‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي يتصدر تويتر.. محترمة وبسيطة وزوجة ابن الأصول

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي المتواضعة المحترمة الراقية وزوجة إبن الأصول" و "كنت متمنية الحلقة ما تخلصش أد ما كانت حلقة حلوة و بسيطة و كلام سيادتها يدخل القلب علي طول. السيدة إنتصار السيسي السيدة المحترمة البسيطة البشوشة المكافحة الموجودة في كل بيت مصري أصيل. إنها حقا عائلة محترمة جدا. فعلا الطيبون للطيبات #شكرا_للسيده_انتصار_السيسي ".
وكشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.
وأضافت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي": الرئيس كان حاطط هدف أمامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".
وتابعت انتصار السيسي: "سافرنا إنجلترا عام 1991 وسافرنا عندما كان ملحقا عسكريا في السعودية ثم سافرنا إلى أمريكا وكانت هذه المراحل جميلة وناجحة في مشواره المهني، والرئيس كان مجتهدا ويذاكر بطريقة معينة".
وقالت انتصار السيسي: "شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".
وأضافت انتصار السيسي: اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".
وعن أنواع الأطعمة المحببة له، رد قرينة الرئيس، قائلة :"بيحب الطواجن بأنواعها والأرز، وأكلته المفضلة كل أنواع الخضار، والسلاطة، وكل انواع الخضروات تكون موجودة، أبناؤه كلهم مثله"ـ مستدركة انه :"الحلو كان كنافة وبسبوسة وطلعين بيحبوا الحلويات الشرقية".
أشارت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الرئيس عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع أحفاده، والجميع يشعر بالفرح، مؤكدة أن معظم الأحفاد بنات والرئيس يحبهم كثيرًا.
اعترفت قرينة رئيس الجمهورية، إنها تبكي عندما يحدث أي عمل إرهابي في مصر ويسقط شهداء، مضيفة:" أنا أم وعلى علم بمشاعر أي أم تفقد ابنها".
وأضافت انتصار السيسي :" أمهات الشهداء ابطال لأنهم قدموا ابطالا يدافعون عن الدولة المصرية".
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