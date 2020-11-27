رئيس شركة المياه يشكر جميع العاملين لجهودهم فى مواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وشركتى الإسكندرية على وجه خاص لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.





وأكد خلال كلمته عبر أجهزة اللاسلكى للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، أن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل فى مواقعهم دون توقف، معربا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذى وصفه بالمتميز والمشرف، والذى يعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف.

وأشار إلى التعاون غير المسبوق بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، والعمل ككيان واحد بين جميع الأطراف، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة من المحافظات على الدعم المقدم من معدات وأفراد.

وتوجه كل من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالشكر للعاملين، كما تلقى رئيس الشركة القابضة ردودا ورسائل واسعة من العاملين من الشركات تعد ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.