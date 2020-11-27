وزير الزراعة يبحث تعميق وزيادة التعاون المشترك مع سفير كازاخستان

جدة - نرمين السيد - استقل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خيرت لامع سفير جمهورية كازاخستان فى القاهرة، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين فى مجالات الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك التعاون فى مجال البحث العلمى الزراعى والأمصال واللقاحات البيطرية وإنتاج تقاوى الخضر.





وقال وزير الزراعة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين على أن تعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم بالفيديو كونفرانس لبحث آليات تفعيل اتفاقات التعاون. من ناحيته وجه "لامع" الشكر لوزير الزراعة وتطلع إلى تعميق وزيادة التعاون بين البلدين الشقيقتين والتى تربطهما علاقات متميزة فى المرحلة الحالية.

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