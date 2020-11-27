مستقبل وطن يكرم الفرق الرياضية للحزب بالسيدة زينب

جدة - نرمين السيد - وتقام الاحتفالية لتكريم أعضاء فرق كرة القدم، الكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما سيتم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم، وكرة القدم النسائية، كرة الصالات "الخماسى"، قطاع الناشئين، افتتاح ملاعب كرة القدم، مجمع الإسكواش، وبعض منشآت النادى بعد تطويرها ورفع كفاءتها. وتشهد الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية. ووزع منظمى الاحتفالية كمامات على الضيوف فى إطار الإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا. وحرص الأعضاء على اصطحاب أبنائهم معهم إلى النادى لمشاهدة البرامج الترفيهية التى سيتم عرضها خلال الحفل.

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