صور.. سفير مصر الجديد بهولندا يقدم أوراق اعتماده

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أعقب ذلك اجتماع لملك هولندا مع السفير المصرى الذى نقل رسالة تحية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ملك هولندا وشعبها.



كما أعرب السفير خلال الاجتماع عن حرص مصر على توطيد العلاقات الدبلوماسية والثنائية مع هولندا، مؤكداً أنه تم تكليفه بدفع كل أوجه التعاون بين البلديّن، وفى مقدمتها تعزيز التعاون في قطاعات إدارة المياه والرى والزراعة، وكذا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولتيّن.