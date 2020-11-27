مطار القاهرة يمنع دخول أجنبيين بسبب انتهاء صلاحية الـ PCR

أعادت سلطات مطار القاهرة الدولي، راكبين من جنسيات أجنبية مرة أخرى إلى بلادهم، بعد وصولهم إلى المطار وذلك بسبب انتهاء صلاحية نتيجة تحليل الـ PCR الخاص بهما، الذي مر على إجراءه أكثر من عدت أيام وهو ما يخالف الضوابط التي تضعها الحكومة المصرية للقادمين من دول الخارج، بضرورة ألا يتجاوز موعد إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا قبل 72 ساعة فقط من الرحلة.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة الخطوط الهولندية رقم 553 القادمة من امستردام، وفحص أوراق تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا للقادمين على متن الطائرة، تبين أن اثنين من الركاب تحليل الـ PCR الخاص بهما تجاوز الأيام المحددة، حيث يعود تحليل أحدهما إلى 21 نوفمبر والأخر يوم 22 نوفمبر.

فقررت إدارة الحجر الصحي بالمطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، منع دخول الراكبين وإعادتهما مرة أخرى إلى أمستردام على متن نفس الطائرة القادمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركة الطيران لمخالفتها الضوابط التي وضعتها الحكومة المصرية حيال الراكب القادمين من الخارج، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتعامل سلطات مطار القاهرة الدولي، بحزم حيال تطبيق قرارات الحكومة المصرية الخاصة بإجراءات فيروس كورونا، بحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن أنها تفرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران الغير ملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين، حيث تحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل PCR - المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - ، لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.