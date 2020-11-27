نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التحويل للحكومية".. 5 عقوبات لعدم دفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة عدم دفع ولي الأمر بالمدارس الخاصة أو الدولية، قيمة القسط الأول من المصروفات الدراسية، للعام الدارسي الحالي 2020-2021، والتي من المقرر أن تنتهي يوم ٣٠ نوفمبر الحالي، يتم فرض عقوبات دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الاثنين القادم الموافق 30 من شهر نوفمبر، هي المهلة الأخيرة لسداد أولياء الأمور للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية للقسط الأول من مصروفات المدرسة للعام الدراسي الحالي.

وفي ضوء ذلك ترصد "الفجر" في السطور التالية عقوبات عدم دفع المصروفات في المدارس:

١-في حالة عدم الالتزام بسداد القسط بعد انتهاء المهلة في الموافق 30 نوفمبر الحالي، يتم إنذار ولي الأمر وبعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.

٢-واذا أنتهت مدة الانذار الاخير تقوم المدرسة بتحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية، حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدا بها.

٣-اما في حالة التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــالفصل الدراسى الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام، ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

4- وشددت وزارة التربية والتعليم علي ضرورة التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي– القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كل ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية، للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

5- ووجهت الوزارة كافة جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كل إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.