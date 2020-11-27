نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن أماكن سقوط الأمطار وذلك اعتبارًا من غدا السبت الموافق 28 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر.

وبحسب البيان من المتوقع ان تشهد البلاد استقرارًا في حالة الطقس بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢٩ نوفمبر.

غدًا السبت:

الوجه البحري: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية).

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم"

أمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من (دمياط-بورسعيد-العريش-رفح)

يوم الاحد المقبل:

لا توجد أمطار

يوم الإثنين المقبل؛



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من "مطروح-السلوم"

يوم الثلاثاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم-بورسعيد-العريش-رفح-رشيد"

الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية).

يوم الأربعاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم-رشيد"

أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح)

يوم الخميس المقبل:

لا توجد أمطار



وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.