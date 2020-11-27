نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج galaxy a12 الجديد بأسعار اقتصاديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج بالإعلان عن إطلاق هاتفها الجديد سامسونج galaxy a12 علي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الهاتف الجديد كما أعلنت أيضا علي انه شوف يتم إطلاق الهاتف بأسعار اقتصاديه تماثل جميع الفئات، حيث جاء هاتف سامسونج galaxy a12 بمميزات جيده تتناسب مع الأسعار المتوسطة مما أثار المنافسة بين الهواتف الأخري.

مواصفات سامسونج galaxy a12

أعلنت شركه عن مواصفات هاتف سامسونج galaxy a12 الجديد عبر الإنترنت والتي سوف نختصرها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 164×75.8×8.9 ملي.

الهاتف يزن 205 جرام.

الهاتف مصنوع من خامات البلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم مكان لتركيب كارت ميموري يصل إلي 1 تيرا لزيادة مساحه الهاتف.

الهاتف يدعم شاشه من نوع tft وقياسها 6.5 بوصه وتأتي بدقه 720×1560 بكسل وتأتي أيضا بجوده hd بكثافه بكسلات 264 بكسل وثقب خاص للكاميرا.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio p35 بتكنولوجيا 12 نانو ثماني النواة كما في هاتف هواوي huawei y9a.

الهاتف سيتم إصدارة بثلاث نسخ مع رام من نوع emmc 5.1:

النسخة الأولي تتوافر بذاكره 32 جيجا و 3 جيجا رام. النسخة الثانية تتوافر بذاكره 64 جيجا و 4 جيجا رام. النسخة الثالثة تتوافر بذاكره 128 جيجا و 6 جيجا رام.

الهاتف يدعم كاميرا خلفيه تحتوي علي اربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 5 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل والخاصة بالعزل كما تدعم فلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم منفذ لسماعات الأذن.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدعوم في زر البور كما يدعم أيضا بصمه وجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم أيضا شاحن بقوه 15 وآت.

الهاتف سيتم طرحه باللون الأزرق واللون الأسود واللون الأبيض.

سعر سامسونج galaxy a12

أعلنت شركه سامسونج بالإعلان عن سعر هاتف سامسونج galaxy a12 الجديد والذي يختلف مع اختلاف النسخ، فنجد أيضا أن هاتف هواوي huawei y7a بسعر مماثل ومواصفات افضل، وهذه الأسعار وهي: