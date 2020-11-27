مصادر لـ تحيا مصر: إصابة رئيس جامعة الأزهر بفيروس كورونا

عاودت أعراض فيروس كورونا ملاحقة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مرة أخرى، بعد مرور ما يقرب من شهر على إصابته الأولى في الـ 25 من أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر بجامعة الأزهر، إن الدكتور محمد المحرصاوي يمكث حاليا في منزله، ولم يأت إلى مكتبه منذ يوم الأحد الماضي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه مرة أخرى، وأصيب بكُحة شديدة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ "تحيا مصر"، أن رئيس جامعة الأزهر أجرى فحوصات بالمستشفى يوم الأحد الماضي، ومن المقرر ظهور النتيجة خلال ساعات لتحديد مدى إصابته مرة أخرى بكورونا أم لا، مشيرة إلى أن المحرصاوي سيتغيب للمرة الثانية على التوالي عن الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة، الذي يعقد صباح غد الأربعاء، بعدما تغيب عن اجتماع الشهر الماضي، بسبب حصوله على إجازة مرضية.

وأِشارت المصادر، إلى أن الدكتور محمد ابو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، سيرأس غدا الأربعاء، الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الأزهر الذي يعقد بمقر الإدارة بمدينة نصر، بصفته أقدم النواب، للمرة الثانية على التوالي.

ونوهت المصادر، إلى أنه وقعت بعض المشادات بين الدكتور محمد ابو زيد الأمير وعمداء كليات خلال اجتماع مجلس جامعة الأزهر، الذي عقد الشهر الماضي، بسبب طريقة إدراته.

كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أعلن في الـ 30 من أكتوبر الماضي تعافيه من فيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة المسحة الثانية، والتي جاءت سلبية.

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ووجه رئيس جامعة الأزهر إلى كل محبيه الذين أقلقهم غيابه في الفترة الماضية، نصها: «الحمد والشكر لله، فقد تم حجزي في المستشفى يوم الخميس الماضي، ونتيجة المسحة الثانية يوم الثلاثاء طلعت سلبية، وخرجت أمس ليلا من المستشفى، والحمد لله أولا وآخرا".

