تعرف على.. سعر حقيبة ياسمين صبري التي خطفت أنظار السوشيال ميديا

اعتادت الفنانة ياسمين صبري، أن تحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع كل ظهور لها، حيث خطفت الأنظار مؤخرا خلال زيارتها لمستشفى السرطان 57357.

ظهرت ياسمين، بكامل أناقتها لتخطف حقيبتها الفاخرة الأنظار، لتضح أن هذه المرة من دار أزياء فيندي Fendi من طراز PEEKABOO، ويصل سعرها إلى 3100 يورو، أي ما يعادل 58 ألف جنيه تقريبًا.

ونسقت ياسمين الحقيبة مع ذراع من نفس الدار ملون بألوان زاهية يصل سعره إلى 990 دولار، أي 15 ألف و484 جنيها.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.

