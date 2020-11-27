تعرف على.. توقعات الابراج لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك

قالت عبير فؤاد خبيرة الابراج أن مباراة القمة اليوم سوف تشهد العديد من المفاجآت ، وأن الفوز يكون حليف النادى الذى يتمتع لاعبيه بحظ اوفر داخل الملعب .

بالنسبة للتغيير الزمالك :

مصطفى محمد: لديه تنافر فلكي في منزلي الصحة مما يجعل طاقته ولياقته البدنية أقل.

طارق حامد: في حالة تشتت ذهني مما يجعل الدفاع ضعيفا

بن شرقي: سرعة حركة وحسن تصرف أمام المفاجآت

محمد أبو جبل: قد يكون في حالة تشوش بسبب تنافر فينوس والقمر في وضع معاكس.

أحمد زيزو: يلعب بمنتهى النشاط والطاقة والحماس.

وبالنسبة للاعيبة النادى الأهلى :

محمد الشناوي: قد تكون طاقته البدنية أقل ومع ذلك الشمس في برجه تمنحه حضورا.

حسين الشحات: الحظ يحالفه جدا.. يهاجم بشراسة وجرأة ويتحرك بسرعة ويقظة.

علي معلول: يسيطر بقوة على الملعب ويتمتع بمنتهى الطاقة والحماس.

عمرو السولية: لديه عدم تركيز وميل للاندفاع والتهور مما يجعله يقع في أخطاء ويجب أن يعطي مزيدا من الانتباه.

مروان محسن: يتمتع بسرعة بديهة وذهن حاضر ويحسن التصرف ويفاجئ الفريق الآخر بهجمات مباغتة.

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وأكدت عبير فؤاد، في تصريحات لـ تحيا مصر ،أن من توقعات الحظ للاعيبة كل فريق فإن الفوز قد يكون من نصيب النادى الألى والله أعلم.