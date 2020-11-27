التعليم تعلن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسى الأول ينتهى 5 فبراير المقبل، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسى2020 / 2021، 6 فبراير حتى 18 من نفس الشهر، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 23 يناير المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوضحت موقف الطلاب الثانوية العامة المؤجلين ، وكيفية احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة لطلاب الثانوية العامة ، الذين أجلوا الامتحانات بسبب كورونا، مشيرة الى أنه تم عرض الأمر على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسى الحالى كسنة استثنائية نظرا للظروق التى مرت بها البلاد من جائحة كورونا.

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وأكدت الوزارة، أن الدكتور طارق شوقى، وافق، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 وتغيبوا عن اداء الامتحان فى جميع المواد، وكان العام الدراسى الماضى 2019/2020 هو العام الدراسى الاول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسى الحالى 2020/2021 هو أيضا العام الأول.