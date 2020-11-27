نواب سوهاج يتبنون مطالب أطباء المحافظة بإقرار معلش ل أسر شهداء كورونا وتشريعات طبية

اجتمع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة سوهاج مع نقيب الأطباء وأعضاء مجلس اجتماع مع نقيب الاطباء و اعضاء مجلس نقابة الاطباء بسوهاج لمناقشة بعض مشاكل الفريق الطبي الملحة في الوقت الحالي .

وقالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصه ل تحيا مصر أنه تم طرح مشاكل الطاقم الطبي في محافظة سوهاج والوقوف على حل مشاكلهم مع نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابه علي مستوي المحافظة وطرحها علي مجلس النواب والشيوخ .

وأشارت النائبة رشا اسحق أن نقيب اطباء سوهاج الدكتور محمود فهمي منصور عرض علي النواب مطالب من أهمها إقرار معاش شهيد لشهداء الكورونا و إقرار قانون المسؤلية الطبية و تفعيل شرطة حماية المنشآت الطبية و ايجاد حلول عملية لمشكلة هجرة الاطباء وإقرار تشريعي ببدل عدوي مناسب .

واكدت عضو مجلس الشيوخ أن النواب تعهدوا برفع مطالبهم في مجلس الشيوخ والنواب بالتعاون مع نواب مجلس النواب الحاضرين الاجتماع ومنهم النائب احمد نشأت منصور والنائبه رقية الهلالي والنائبه نانسي نعيم .