يوسف الشريف يوجه رسالة هامة للجمهور قبل مباراة الأهلي والزمالك

وجه الفنان يوسف الشريف رسالة لجمهوري نادي الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا، المقرر إقامتها بعد ساعات.

نشر الشريف صورة له وهو يرتدي تي شيرت مكتوب عليه "لا للتعصب"، معقبًا: "أياً كانت ألنتيجة ألف مبروك لمصر البطولة، وإن شاء الله الاهلي و الزمالك يقدّموا مباراة تليق بإسم مصر #البطولة_لمصر_لا_للتعصب".

من ناحية أخرى، تعاقد الشريف على مسلسل "كوفيد 25" وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج "سينرجي "للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.

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وكان يوسف الشريف قد اتخذ قرارا بالغياب عن السباق الرمضانى القادم خاصة بعد تأجيل تنفيذ الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" إلا أنه تراجع عن قراره بعد جلسات عمل مع أحمد نادر جلال.

